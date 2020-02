Coronavirus, italiani come appestati: all'estero non li vuole più nessuno

Due casi, su tutti. Il primo riguarda un volo Alitalia con 200 persone a brodo, atterrato in mattinata a Mauritius, dove però le autorità, preoccupate dal focolaio che si è sviluppato nel Belpaese, hanno bloccato circa 40 persone provenienti da zone infette, ovvero Lombardia e Veneto. L'ingresso è stato consentito solo a quei viaggiatori che accettano un periodo di quarantena nell'ospedale della capitale. In caso contrario, devono rientrare in Italia.

Poi il secondo caso, quello di un autobus fermato a Lione, in Francia, alla stazione della città. Un caso sospetto è stato infatti registrato in un Flixbus partito da Milano e arrivato alla stazione di Perrache. I servizi dell'Agenzia regionale della Sanità francese "stanno attualmente sul posto per valutare la situazione".