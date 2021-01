Crisi di Governo: in pista Lamorgese per il dopo Conte

Il premier Giuseppe Conte e' salito al Quirinale per un incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Dopo l'astensione delle ministre Iv sul Recovery e in vista della conferenza stampa di Matteo Renzi oggi alle 17,30, Pd e M5s stanno cercando in extremis di impedire la rottura con contatti e appelli alla responsabilita' rivolti sia all'indirizzo del premier sia di Matteo Renzi. Anche al Colle guardano con preoccupazione alla situazione e sono in molti a ritenere che se "Giuseppi" si è spinto a salire tanto in alto (e tanto velocemente) è perché ci sarebbero delle difficoltà nella ricerca dei responsabili (al momento ne mancherebbero almeno 4 o 5 per raggiungere un margine di sicurezza). Per questo rimbalzano, nelle conversazioni più riservate, altri possibili nomi che possano mantenere lo stesso perimetro della maggioranza qualora Conte non dovesse farcela a restare in sella (è stato interpretato come un gesto di debolezza la "messa a punto" ispirata da palazzo chigi uscita subito dopo il tweet rilanciato stamattina da Beppe Grillo). I nomi che in queste ore circolano con più insistenza per prendere il posto di "Giuseppi" sono quello di Dario Franceschini ma soprattutto quello di Luciana Lamorgese. Potrebbe essere lei e non la Cartabia la prima donna Presidente del Consiglio. Per Renzi impossibile dire di no. E non solo per lui.