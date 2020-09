Dario Franceschini, la strategia per il Quirinale

Dario Franceschini ha lanciato un patto per le riforme con gli oppositori del Conte 2. Dario Franceschini, secondo molti osservatori, ha un obiettivo: con questa mossa prova a puntare al Quirinale. Per salire sul Colle serviranno anche i voti dell'opposizione o comunque la non belligeranza di Berlusconi e gli altri. Dopo aver blandito l'opposizione, scrive Italia Oggi, è stata la volta dei 5 Stelle. Elogi anche per Giuseppe Conte, meglio non scontentare nessuno.

La corsa per il Colle non sarà affatto facile. Tanto più che il Partito democratico è pieno di candidati o aspiranti tali: da Walter Veltroni a Paolo Gentiloni passando per David Sassoli, Enrico Letta e Romano Prodi. Per questo sotto sotto sono in molti a sperare che, presto o tardi, Mario Draghi possa scendere in campo per Palazzo Chigi: sarebbe un modo molto elegante per togliere di mezzo il rivale più pericoloso per la corsa al Colle.