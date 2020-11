Dpcm, torna l'autocertificazione: quando è obbligatoria

Con il nuovo dpcm e la ripartizione dell'Italia in tre fasce di rischio, ritorna l'autocertificazione. Il documento, che va esibito in caso di controlli da parte delle forze dell'ordine, sarà necessario per muoversi durante il coprifuoco, dalle 22 alle 5, per provare che lo spostamento è stato dettato da esigenze di necessità, salute o lavoro. Nella zona rossa, però, l'autocertificazione servirà più spesso, perché non è consentito uscire di casa nemmeno durante il giorno, se non per i motivi già citati o se si va a fare attività sportiva all'aperto e in isolamento o attività motoria, da soli e con mascherina.