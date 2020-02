Giuseppe Conte sta per salire al Quirinale? E' crisi lampo?

Giuseppe Conte dopo le liti sullo stop alla prescrizione e la continua minaccia di Matteo Renzi di far cadere il governo, meglio chiedere una verifica. Questa l'idea balenata al premier che ha pensato di chiedere un "chiarimento" direttamente a Sergio Mattarella. Conte - scrive il Giornale - avrebbe infatti deciso di salire al Quirinale. E non per dimettersi, ma per chiedere al presidente della Repubblica di essere rinviato alle Camere.