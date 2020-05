Governo, Conte cade o non cade? Le mosse di Renzi, Pd e Quirinale

Per mettere una pezza a tutte le voci che girano intorno a Giuseppe Conte è dovuto scendere in campo persino Nicola Zingaretti in persona, il segretario dem oggi primo vero sponsor dell'attuale governo anche se ad agosto fu l'ultimo a volerlo. Perchè il Pd fa blocco su Conte. Ieri lo ha ribadito in una intervista al Tg1. Ma non tutto fila liscio dalle parti del Nazareno perchè c'è un pezzo di gruppi parlamentari che punta invece a disarcionarlo. "Ma - spiega una fonte che ben sa le cose interne del Pd - solo per questioni personali. Delrio spera che il governo cada, si vada ad un rimpasto, e lui torni a fare il Ministro. Marcucci è l'ultimo renziano rimasto nel nel Pd. Non si rende conto che la guerra è finita, Renzi l'ha persa, ma lui continua a dare spazio ad ogni cosa che lancia Italia Viva. Fra l'altro, da quello che so, la loro posizione sta dando molto fastidio al Nazareno. E anche a gran parte del gruppo Pd al Senato". Che scenari ci sono allora in caso di crisi? "Se questo governo cade, e sarebbe una vera follia- spiegano allora dal Pd - bisognerà spiegare a tutta Italia che la responsabilità è tutta di Renzi. Poi l'unica strada è quella delle elezioni, sulla base delle nuova legge elettorale proporzionale che si è presentata. Ma tanto non succederà nulla. Si continuerà con Conte che sta ben governando in un momento drammatico". Tutto bene dunque? Mica tanto perchè le fibrillazioni continuano e molti temono (o sperano) che con il precipitare della situazione economica e sociale (da molti prevista nel giro di due/tre mesi) ci sarà la resa dei conti con annesso "governissimo" o "maggioranza Ursula". Perchè l'ipotesi delle elezioni anticipate in questa fase sembra piuttosto peregrina: "Ce lo vedete il Capo dello Stato mandare l'Italia al voto sotto il bombardamento dello spread e con la tenuta socio economica del paese a rischio?". Perchè questo sarebbe lo scenario più probabile in caso di crisi di governo con annessa campagna elettorale. Altra cosa è se ci fosse una soluzione già pronta, una maggioranza nei fatti pronta all'uso e che possa essere messa all'opera in brevissimo tempo se la situazione del paese dovesse precipitare. Solo in questo caso il Quirinale non potrebbe fare altro che "ratificare" quanto deciso dalle forze politiche. Il messaggio dunque è: se volete la crisi dovete anche portarmi la soluzione. Perchè "il paese non può permettersi salti nel buio in questa fase" spiega chi ha avuto modo di sondare gli umori del Colle. Potrebbe cambiare tutto, però, se la soluzione fosse a portata di mano.