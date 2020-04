Governo, Conte sconfitto: non ci saranno gli eurobond. E' già tutto deciso

"Cosa fa l'Unione europea per la crisi? Ha gia' permesso di mobilitare 3.390 miliardi di euro cui vanno aggiunti 1.000 miliardi della Banca Centrale Europea. E certo, il Mes e' gia' incluso nei grafici ufficiali. Perche' a Roma si fa finta di negoziarlo, a Bruxelles la vicenda e' chiusa e si lavora invece su recovery fund e recovery bond". Lo scrive su Twitter Sandro Gozi, pubblicando una infografica realizzata dalla Commissione europea sulla risposta economica della Ue alla crisi. Nel grafico vengono elencate tutte le misure gia' in atto: 2.450 miliardi di liquidita' grazie alla sospensione temporanea delle regole sugli aiuti di Stato, 100 miliardi del fondo Sure, 200 miliardi della Banca europea degli investimenti, 240 miliardi del Mes, 70 miliardi di supporto diretto dal budget Ue e altri 330 miliardi di flessibilita'".