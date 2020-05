Governo, i soldi stanno finendo: meglio mandare la gente a lavorare

Ormai sembra un gioco delle parti quello tra le regioni e il governo, con le prime che chiedono di riaprire a tutti i costi e Palazzo Chigi che invece tentenna. In realtà anche dalle parti del governo c'è la piena consapevolezza della necessità di riaprire il paese, si tratta solo di capire come e quando: "Non si può più aspettare" il refrain che circola a Palzzzo Chigi. Perché? Due sono i motivi fondamentali: i soldi nelle tasche degli italiani stanno per finire. Gli aiuti non sono arrivati come si sarebbe voluto (famiglie e imprese sono ancora a secco mentre ha funzionato solo parzialmente il mini bonus Inps) mentre l'Europa sta a guardare con un Mes che forse in Italia non si vorrà usare e un Recovery Fund desaparecido.

Meglio dunque che gli Italiani tornino al lavoro e si guadagnino la pagnotta da soli anziché aspettare a casa e vedere tra qualche settimana il frigorifero vuoto. Perché a quel punto si che si rischierebbe la rivolta sociale. In poche parole, per stare a casa devi dare soldi agli italiani. Ma se i soldi non arrivano meglio farli uscire e mandarli a lavorare, anche a costo del rischio Covid: almeno così si eviteranno tensioni sociali.

Ma c'è poi un'altro motivo, legato ai sondaggi: i maggiori istituiti nazionali sono concordi, la gente vuole ricominciare ad uscire di casa. E nessuno meglio della politica ama compiacere i sondaggi. Come spiega una fonte molto addentro ai giochi di palazzo, nessuno vorrebbe riaprire così presto il paese ma non c'è altra scelta: i soldi nelle tasche della gente stanno finendo. Per cui delle due l'una: o si riapre il paese (anche a costo di rischi sanitari) o presto sarà a rischio la tenuta sociale del paese stesso. D'altra che questo sia il vero rischio, cioè l'incapacità di far arrivare soldi nelle tasche di famiglie e imprese lo dimostra bene il segretario dem Nicola Zingaretti che ogni giorno si sgola proprio per sollecitare il governo su questo fronte. Ma se i soldi non arrivano, meglio rimandare la gente a lavorare che farla morire di fame. E che Dio ce la mandi buona.