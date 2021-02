I 5s archiviano già Crimi Adesso cambia tutto: sparisce il capo politico

Si è conclusa ancora una volta la consultazione sulla piattaforma grillina Rousseau, ed in questa occasione gli iscritti hanno dovuto esprimersi in merito ad una importante modifica da apporre allo statuto del Movimento CinqueStelle.

In seguito alla votazione della base, scrive il Giornale.it (https://www.ilgiornale.it/news/politica/movimento-5stelle-dice-addio-capo-politico-arriva-direttorio-1924720.html) i pentastellati non avranno più un capo politico, bensì 5 figure che andranno a comporre un comitato direttivo della durata di 3 anni (e chissà se almeno questo mandato verrà rispettato).

Si tratta di una modifica di cui si parlava già da tempo: l'argomento era stato affrontato anche nel corso degli Stati generali convocati dal Movimento. Si tratta fra l'altro della seconda cunsultazione in merito a questo tema, dal momento che già in una precedente occasione gli iscritti erano stati chiamati ad esprimersi, senza tuttavia raggiungere la maggioranza assoluta. La votazione, inziata nella giornata di ieri e conclusa oggi alle ore 12:00, ha infine portato alla modifica dello statuto. Anche perché in questa occasione non è stato ritenuto fondamentale il numero dei soggetti votanti, quanto semplicemente la maggioranza dei voti espressi.