Il generale taglia già le "primule". Ecco il super piano per i vaccini

L'approdo di Mario Draghi a Palazzo Chigi ha già prodotto i primi risultati: dopo la sostituzione di Angelo Borrelli con Fabrizio Curcio alla protezione civile, a lasciare il proprio posto è stato anche Domenico Arcuri.

Il vecchio governo giallorosso, scrive ilGiornale.it (https://www.ilgiornale.it/news/cronache/altro-che-primule-cos-figliuolo-vuole-accelerare-1928048.html) aveva affidato all'amministratore delegato di Invitalia una mole notevole di incarichi cruciali per far uscire il nostro Paese dalla pandemia, tra cui la gestione della campagna di vaccinazione. I numeri che arrivano non sono però incoraggianti, anche perché il Coronavirus continua a essere presente in Italia con la pericolosità di relative varianti. Sul tema occorre un cambio di passo: ecco perché è stato deciso di nominare Francesco Paolo Figliuolo come nuovo commissario straordinario all'emergenza Covid-19. Il Generale ha già in mente una innovativa organizzazione per accelerare la somministrazione delle dosi e non perdere altro tempo con le primule.