Lega, Giorgetti avverte Salvini: parla con Renzi o perdi tutto!

Giorgetti lo ha detto chiaro e tondo a matteo Salvini, secondo il Giornale: "O giochi, o rischi che la partita non finisca e che ti facciano fuori". E quando Giorgetti parla di una partita che potrebbe non finire si riferisce a questo governo: avverte Salvini dei rischi che potrebbe comportare un esecutivo in carica fino al 2023 e con il Carroccio fuori dai giochi. Certo, Renzi è uno che bluffa. Ovvio che non possano essere accettate a scatola chiusa le sue proposte. Ma - questo il sunto del pensiero di Giorgetti - Salvini dovrebbe capire come sfruttarle.