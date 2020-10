Mario Draghi, governo di unità nazionale all'orizzonte?

Ormai dai settori più critici della maggioranza di governo c'è chi fa addirittura il paragone il paragone con Maria Antonietta: "La gente chiede denaro e noi dal balcone di Palazzo Chigi continuiamo a lanciare brioche". Questo è il clima che si respira nella maggioranza mentre i boatos di governi di unità nazionale o di "salute pubblica" si fanno sempre più insistenti. Se continua così, rivela Italia Oggi in un informatissimo retroscena, "sarà la piazza a dare la spallata a Conte", dicono in molti. Perchè la paura che il disagio sociale si traduca in episodi di intolleranza estrema è ben presente nell'agenda della maggioranza e nel governo con il contorno di possibili nuovi esecutivi in arrivo prima che la situazione travolga tutto e tutti, opposizione compresa: Cartabia, Cottarelli, Franceschini o lo stesso segretario dem Zingaretti (non per niente, si dice, ha appena lanciato un forte appello a tutta l'opposizione) tra i papabili per la poltrona di Palazzo chigi. Mario Draghi al momento preferisce restare fuori dalla mischia (ma se glielo chiedesse il Quirinale difficilmente potrebbe dire di no magari con il "patto tacito" di subentrare poi al Colle).