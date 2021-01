Mattarella, non solo Matteo Renzi: ecco chi spera nel cambio di governo

"Dipende da Conte prima e dal Parlamento poi, non da me". In una recente intervista il leader di Italia viva, Matteo Renzi, metteva nelle mani del premier il boccino della sopravvivenza del governo, il Conte bis. "Noi abbiamo messo per iscritto in due documenti le cose che non ci convincono. Sono argomenti di merito, tanti" ma "se pero' le nostre idee danno fastidio, andiamo all'opposizione". "Ha detto che verra' in Parlamento (Conte, ndr) ma se ha scelto di andare a contarsi in Aula accettiamo la sfida". Continua, dunque, senza sosta la "disfida" tra premier ed ex premier. Ma non c'è solo Matteo Renzi, punto di riferimento della nuova America di Biden, a volere un mutamento di assetto del quadro politico italiano. Anche Walter Veltroni, l'"americano" per eccellenza della politica italiana, potrebbe sperare in un cambio di passo: "Per aspirare a fare il Presidente della Repubblica c'è bisogno anche dei voti del centrodestra. E quindi ora di un altro tipo di Premier, magari di un Mario Draghi" spiegano senza troppi giri di parole fonti di primo piano del Nazareno. Insomma, soffia sempre più forte sulla politica italiana il vento della nuova America di Biden che si appresta a governare di nuovo il mondo.