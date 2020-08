Matteo Salvini e Susanna Ceccardi, i sondaggi fanno tremare la sinistra

"In Toscana il centrosinistra ha più possibilità - spiega al Fatto Antonio Noto di Ipr Marketing - ma all'inizio della campagna elettorale Giani era in vantaggio di 8-9 punti, oggi solo di 2-3: la sua sfidante Susanna Ceccardi sta facendo una campagna tra la gente, mentre lui si vede poco". Tendenza confermata anche da Marco Valbruzzi, coordinatore dell'Istituto Cattaneo: "La Toscana è un'incognita è più contendibile di quanto dicano i sondaggi e non è l'Emilia Romagna per tre motivi: Giani non è Bonaccini, qui non ci sono le sardine che possono portare voti al centrosinistra e poi c'è il ballottaggio quindi al primo turno gli elettori grillini potrebbero non avvertire l'esigenza del 'voto utile' contro Salvini", conclude.