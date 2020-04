Palazzi & potere

Domenica, 19 aprile 2020 - 13:49:00 Mes, la bomba: il governo ha già detto si ma non sa come dirlo?

"Giuseppe Conte ha già detto sì al mes, ma non sa come spiegarlo al Movimento 5 Stelle". A dirlo, non senza malizia, è Sandro Gozi, europarlamentare renziano ora in forze ai francesi di Macron a Strasburgo.