Myrta Merlino a L'aria che tira: "Bisogna fare presto"

"Il governo deve decidere in fretta". Questa la dichiarazione di Marco Furfaro del Pd, in collegamento con L'aria che tira. "Era stato fatto un accordo, per noi il quadro è stato sempre semplice, di decidere in fretta e di non aggiungere al danno una beffa. Bisogna decidere in fretta, quindi o Atlantia accetta le condizioni che erano state raggiunte oppure è chiaro che ci sarà la possibilità di revoca della concessione, il governo deve decidere in fretta". Cosa che non passa inosservata alla conduttrice, Myrta Merlino, che infatti lo fa subito notare: "Siete voi al governo, se dovete sbattere i pugni sul tavolo fatelo, siete in condizione di farlo".