Rai, dalla Annunziata le scuse di Salini a Morra (all'insaputa di Foa)

Ennesimo "incidente diplomatico" in Rai. Lucia Annunziata, nel corso della trasmissione Mezz'ora in piu', ha letto una breve lettera "di 5 righe", come ha detto lei stessa, di scuse al presidente dell'Antimafia Morra per le modalita' con cui e' stata rinviata la sua presenza alla trasmissione alla quale Morra nei giorni scorsi non e' stato fatto partecipare "per errori dovuti alla concitazione di quelle ore", ha scritto la Rai. Ma anche su questo a viale mazzini si riesce a "litigare". Già perchè la lettera di scuse odierna è arrivata da parte dell'Ad Salini e non anche da parte del Presidente Foa (che non l'ha presa per niente bene). Insomma, quelle di oggi erano le scuse di Salini a Morra all'insaputa di Foa che riteneva l'incidente chiuso già la scorsa settimana. Rai, di tutto di più.