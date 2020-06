Rai, domani il Cda: palinsesti e nomine in arrivo. Le novità

Domani si riunirà il consiglio di amministrazione Rai che inizierà a vagliare la "pratica" dei palinsesti televisivi in vista dell'autunno-inverno 2020. "Inizierà" perché è possibile che ci saranno ritardi a causa delle dichiarazioni su tagli e riassetti annunciati in pompa magna venerdì sera dall’AD Fabrizio Salini al termine di una riunione con i dirigenti a lui più vicini. Dichiarazioni che hanno creato non poche fibrillazioni fra i direttori di rete impegnati nella tessitura del complicatissimo puzzle chiamato "palinsesti". E molti si sono chiesti se per caso il messaggio dei giorni scorsi riguardasse anche il possibile approdo di Luisella Costamagna (che dovrebbe far coppia con Roberto Vicaretti) ad Agorà. Tra le novità di queste ultime ore, spicca il nome di Francesca Parisella (Quarta Repubblica e Radio 2): dovrebbe essere lei a condurre insieme ad Alessandro Giuli il nuovo talk di prima serata su Rai Due. Così come si continua a ragionare sull'ipotesi di una co-conduzione anche per il talk politico di Rai Tre tra Federica Sciarelli e Gad Lerner. Ma se l'ipotesi allo studio non dovesse andare in porto per la conduzione sarebbe pronto lo stesso Franco Di Mare, il direttore della Rete, oppure Gerardo Greco. Al Tg1 è in forse la nomina di Natalia Augias a vice direttore (in corsa anche Romagnoli) mentre non dovrebbero esserci problemi per la vice direzione di Ilaria Capitani al Tg2. A Raitre in molti danno per sicuri vicedirettori Sigfrido Ranucci, forte dei successi Report e Rosanna Pastore. Il partito di Zingaretti punta a rafforzarsi in quest’ultimo giro di nomine anche in Europa dove oltre alla conferma di Gavino Moretti come corrispondente da Bruxelles, punta su Donato Bendicenti. Per Bruxelles si fa anche il nome di Marilu’ Lucrezio.