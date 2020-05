Rai in acque agitate: palinsesti in alto mare. I fedelissimi dell'Ad

Il Post nomine consegna una Rai ancora dalle acque agitate. Il vertice non ha ancora deciso dove e come realizzare la presentazione dei palinsesti, con quali modalità e contenuti; il tempo stringe e le idee sembrano ancora molto confuse.

Probabilmente perché, come anticipato da Affaritaliani Palazzi e Potere e come successivamente ripreso dai principali quotidiani, sono sempre più insistenti le voci su di una possibile dipartita di Salini che potrebbe lasciare il suo incarico (possibile destinazione Netflix) proprio dopo la presentazione dei palinsesti. Questo per evitare di ritrovarsi alla scadenza naturale del mandato con l'impossibilità di lavorare nello stesso settore per i due anni successivi a causa del "patto di non concorrenza".

Ma le preoccupazioni si annidano anche tra i fedelissimi dell’Ad; chi ha il contratto a tempo indeterminato pensa a dove ricollocarsi, chi ha invece il contratto a tempo determinato farà di tutto per farselo convertire ad indeterminato. A quanto si apprende, infatti, alcuni dei più importanti "fedelissimi" punterebbero ora ad ottenere un contratto a tempo indeterminato da viale Mazzini. La cosa però non sarà affatto semplice perché dalle parti del "personale" avrebbero già espresso perplessità in merito.