Rai, in arrivo un talk di politica per Giuli: sarà in prima serata su RaiDue

La notizia del giorno è che per Alessandro Giuli è in dirittura d'arrivo un talk politico tutto suo; è allo studio, infatti, un programma il giovedì in prima serata su Rai 2 per l'editorialista di Libero e Tempo. Sarà il "talk" principe della seconda rete, come rivelano fonti di alto livello di viale Mazzini. Resta solamente da stabilire se si tratterà di una conduzione unica (Giuli padrone di casa) oppure se sarà una co-conduzione come sembra andare di moda ultimamente in Rai, vedi anche il tandem Sciarelli-Lerner rivelato ieri da Affaritaliani che si starebbe approntando per il venerdì sera di Rai Tre. Manco a dirlo, il più scontento di tutti è sempre il PD. I dem sono preoccupati per come si vanno formando i plainsesti in RAI: "Non abbiamo nessun conduttore di talk vicino a noi" spiegano. Insomma, con la "nuova" Rai dopo l'ulimo giro di nomine al Nazareno si aspettavano molto di più. Chi va a gonfie vele, invece, è Gennaro Sangiuliano: nei mesi di marzo, aprile e maggio il Tg2 migliora in share e ascolti rispetto allo stesso periodo della scorso anno 2019 mentre Tg2 Post si attesta intorno al 5% e ora c'è la fila di big della politica per essere ospitati: Gualtieri, Zingaretti, Renzi, Boschi , Salvini, Meloni, Tajani...