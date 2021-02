Rai, record di ascolti per Tg2 Post

Record di ascolti per Tg2 Post, 7 per cento di share, condotto da Manuela Morena con in studio il direttore del tg2 Gennaro Sangiuliano. Tg2 è stato l’unico spazio Rai a dare in diretta l’intervento del Presidente Mattarella, l’annuncio del portavoce Giovanni Grasso sulla convocazione di Mario Draghi e prima ancora la conclusione infelice del mandato esplorativo del presidente Fico. In alcuni passaggi Tg2 Post ha toccato l’8,30 di share. Carta Bianca ha fatto il 4,16 nella prima parte e il 6,56 nella seconda parte.