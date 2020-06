Rai, tandem Sciarelli-Lerner in arrivo? Tutte le novità dai palinsesti

Da quando è uscita la notizia di una possibile dipartita di Salini regna sovrana la confusione ai piani alti di Viale Mazzini e c'è chi parla chiaramente di "vuoto di potere" in cui fanno incursione i potenti di turno. Dopo la vicenda di Check up che potrebbe tornare in onda su Rai 1 come rubrica di Uno Mattina con l’avvallo dei vertici di viale Mazzini, torna la polemica politica. Il PD, infatti, sembrerebbe non gradire l’ipotesi Vicaretti come partner della Costamagna (come anticipato da queste colonne) nel nuovo tandem di conduzione pensato per Agorà. Per questo il Pd avrebbe calato 2 nomi: Andrea Montanari o in alternativa, Gianluca Semprini che proviene, come Vicaretti, dalle fila di Rai news 24. E Monica Giandotti? Per lei si starebbe pensando ad Uno Mattina mentre dal fronte Rai Tre si apprende che Federica Sciarelli potrebbe lasciare Chi l'ha visto per condurre un talk politico il venerdì sera e , udite udite, potrebbe essere affiancata da Gad Lerner per una coconduzione Nord-Sud con la Sciarelli a Napoli e Lerner a Milano. Questa è l'ipotesi in queste ore allo studio mentre a Chi l'Ha visto potrebbe arrivare Eleonora Daniele (si fa anche il nome di Lidia Galeazzo). Benedetta Rinaldi potrebbe condurre Mi manda RaiTre al posto di Salvo Sottile.

Ne vedremo comunque delle belle fino al 15 giugno, deadline fissata per la chiusura dei palinsesti. Altra polemica fresca di giornata riguarda il lato informazione con l’attacco di Italia Viva al Tg3 di Mario Orfeo per un servizio sull’annuncio del professor Burioni di voler lasciare la televisione. Ma la verità è che ad irritare è stato il riferimento - insieme peraltro con Blair - a quando Renzi promise di lasciare la politica se avesse perso il referendum.

Sul fronte case di produzione, Presta e Stand by Me la stanno facendo da padrone, guadagnando spazio a scapito della concorrenza che sta sta perdendo sempre più terreno.

Capitolo Sanremo: confermata ormai l’ipotesi di un PrestaAmaFiore per il primo Sanremo post covid, ci sono grandi manovre in corso sul versante femminile...

Spintoni e spallate anche per gli ultimissimi spazi disponibili nelle testate. Tutto dipenderà dalle sorti di Antonio Di Bella , se andrà negli Stati Uniti , come da suo desiderio , tornerebbe in pista Vianello per la guida di Rai News 24 (è in corsa anche Montanari) o di Rai Sport mentre Fontana e Augias potrebbero correre per Tg3 e Tg1 per un posto da condirettore e da Vice. La partita però si allargherà anche alla Tgr nazionale (testata fondamentale per la politica in vista delle regionali che si terranno dopo l'estate); in lizza per affiancare il direttore Alessandro Casarin c'è Carlo Fontana (in corsa però anche per il Tg3). Al Tg1 e Tg2 il Pd potrebbe puntare su due donne: Natalia Augias nella rete ammiraglia e Ilaria Capitani al Tg di Sangiuliano mentre per la vicedirezione della Rete 2 è pronto Paolo Corsini. E con lo spostamento di Fontana al "nazionale" bisognerà decidere chi guiderà la Tgr Lazio: poltrona strategica in vista delle elezioni per il Campidoglio dell'anno prossimo.