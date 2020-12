Recovery, rischio "incostituzionalità". Salta il via libera del Cdm

Non sarà breve, a quanto si dice, la riunione odierna del consiglio dei ministri ed e' molto probabile che il definitivo via libera alle linee guide del Recovery plan, dopo lo stop alla governance arrivata da Iv, non arrivi entro oggi ma in una prossima riunione del consiglio dei ministri. A pesare sul via libera il niet di Italia Viva che chiede di conoscere nel dettaglio i progetti delle 129 pagine del Recovery. Ma non solo. I motivi del "flop" della riunione odierna del consiglio dei ministri sarebbero anche altri. A quanto siamo in grado di rivelare, infatti, sarebbero stati individuati addirittura dei profili di "incostituzionalità": lo stop dai partiti sarebbe arrivato perché molte delle norme previste darebbero troppo poteri agli esperti scelti da Conte, rischiando così di cagionare dei veri e propri profili di "incostituzionalità".