Secondo Giorgia Meloni "le schermaglie di questi giorni sono ridicole. Renzi continua ad abbaiare alla luna ma l'impressione è che non avrà il coraggio di staccare la spina, e che in fondo stia solamente cercando di strappare qualcosa, magari sulle nomine che deve fare il governo" rivela la leader di Fratelli d'Italia in un lungo colloquio con il Tempo.