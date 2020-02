Renzi e Salvini, Toscana e Puglia: i due Matteo mai così vicini...

La Toscana. Quella di Matteo Renzi e Denis Verdini (papà di Francesca, l'attuale compagna di Matteo Salvini; Dagospia fu il primo a svelare la relazione sentimentale tra i due). È lì che, per il Pd, ci sarebbero le prove dell'inciucio fra i due Matteo in attesa di capire quando saranno maturi i tempi per la messa in atto dell'operazione "governissimo". "Nelle prossime elezioni regionali, a Renzi interessa solo la Toscana. Qui si conterà e qui cercherà di far vedere di essere determinante. E guarda caso proprio qui Salvini sta spaccando il centrodestra, che ancora non decide. E alla fine, vedrete, metterà una scartina. Per far contento il suo amico di Rignano", dicono dai piani alti del Nazareno.

"A Salvini invece interessa la Puglia. Dove Renzi si presenterà contro Emiliano, il candidato del centrosinistra. Col rischio di farlo perdere. Solo un caso?". Non fidandosi più di Renzi, nel governo è ripresa la caccia ai Responsabili, che nel Pd ora chiamano i Coraggiosi, rivela Dagospia. Se Renzi romperà sono pronti, come erano pronti due settimane fa. Ed ora ad occuparsi della " pratica" sarebbe direttamente Dario Franceschini, il capo delegazione del Pd al governo. Ma sono in tanti a pensare che alla fine, come per la vicenda delle (non) dimissioni del sottosegretario Scalfarotto, Renzi non andrà fino in fondo.

"Magari rompesse, ma non lo farà. Renzi è troppo debole, ha sondaggi pessimi e il suo gruppo non lo seguirebbe. Fa così solo per avere più voce in capitolo", spiega un influente deputato del Pd in Transatlantico. Anche perché a breve ci sarà la grande partita delle nomine.