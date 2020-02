Renzi va da Bruno Vespa per dire addio a Conte?

La strategia ormai è chiara: Renzi farà di tutto, da qui a Pasqua, per far saltare i nervi a Conte, per pungolare lui e il Pd. Senza mai rompere. Perché deve essere l' altro a farlo. Un passaggio importante sarà mercoledì, a Porta a Porta. «Vogliono sapere come la pensa Italia Viva sul governo? Glielo spiegherò bene», risponde, pregustando lo show. Intanto i suoi, ieri, festeggiavano quella che, a loro parere, è una «vittoria oggettiva». «Conte per una settimana ha provato a creare un' altra maggioranza, a farci fuori sostituendoci con i fantomatici Responsabili, e non c' è riuscito.