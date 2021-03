Sanremo, a Ore 14 in diretta la multa a "Freddy Mercury" (senza mascherina)

Colpo di scena questo pomeriggio a Sanremo quando la trasmissione di Milo Infante Ore 14 su Rai2 si è collegata con Veronica Maya e Red Ronnie davanti al teatro Ariston. I due ospiti ad un certo punto hanno annunciato presentandolo un sosia di Freddy Mercury che, tra le persone che osservavano la trasmissione dietro le transenne ha cominciato a cantare senza mascherina. Immediata la reazione di Infante e degli ospiti presenti che hanno stigmatizzato quanto stava accadendo come comportamento profondamente irresponsabile e sbagliato. Infante ha chiesto ai due ospiti di allontanarsi per non dare spazio e esempi così negativi. Durante la trasmissione il sosia ha continuato però a cantare, sempre senza mascherina anche se non inquadrato. Il conduttore di Ore 14 a quel punto ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine presenti che dapprima hanno multato l’uomo e poi, di fronte al suo ripetuto rifiuto di indossare la mascherina lo hanno portato in questura per ulteriori accertamenti. “Di fronte a queste scene non si può e non si deve rimanere spettatori”, ha detto Milo Infante, in gioco c’è la salute di noi tutti e il futuro di questo Paese. Che alla vigilia di nuove dolorose restrizioni ci sia ancora qualcuno che si diverte a sfidare le regole del buon senso e della legge è vergognoso e immorale”.