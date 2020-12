Senato, acque agitate nel Pd: Marcucci a gennaio va con Renzi?

Acque sempre più agitate in queste ore fra Palazzo Chigi e il Nazareno ma anche all'interno dello stesso Pd. A quanto siamo in grado di rivelare dal gruppo al Senato Dem danno per molto probabile l'uscita del capogruppo Marcucci a gennaio. Destinazione Italia Viva di Matteo Renzi. Con lui sarebbero in uscita altri quattro senatori. In tal modo Renzi rafforzerebbe ulteriormente la sua "presa" sul governo Conte e peserebbe ancora di più in caso di rimpasto. Un rimpasto che nessun leader di partito ha ancora chiesto al Quirinale ma che tutti "off the record" vogliono.