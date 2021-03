Viktor Orban, "contatti con Matteo Salvini" dopo l'addio al Ppe

Dopo l'addio al Partito popolare europeo Viktor Orban si guarda intorno. Il premier ungherese sa già su chi puntare: Matteo Salvini e Mateusz Morawicek. Orban infatti intende lavorare insieme ai partiti del suo stesso orientamento in Italia e Polonia per riorganizzare la destra europea. "Pianificheremo insieme il futuro", ha precisato alla radio pubblica Kossuth Radio allontanando così l'ipotesi di entrare a far parte del partito conservatore europeo, presieduto da Giorgia Meloni. "Le interlocuzioni sono in stadio molto avanzato, è questione di giorni", dicevano invece fonti di Ecr, intenzionate - almeno all'epoca - ad accogliere a braccia aperta Fidesz. E invece Orban preferisce unirsi in Europa alla Lega, lasciando così intendere che se Salvini accettasse anche per Silvio Berlusconi sarebbe una disfatta. Il numero uno di Forza Italia non ha mai nascosto la volontà di portare il Carroccio all'interno del Ppe. A maggior ragione ore che l'Unione Civica Ungherese lascia.