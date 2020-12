Paragone: “Umiliati dai libici, liberano nave turca e non pescatori italiani"

Il Governo egiziano ci sta prendendo in giro sul tragico, barbaro, violentissimo omicidio di Giulio Regeni. Una cosa tra lo schifo per l’umiliazione per questo ragazzo, e lo schifo per l’incapacità del Governo a pretendere il minimo sindacale. Negli ultimi mesi abbiamo avuto una sudditanza psicologica del Governo Italiano nei confronti del Governo egiziano, evidentemente perché ci sono degli altri interessi da tutelare altrimenti non si spiegherebbe”. Così Gianluigi Paragone, senatore Italexit, in una diretta Facebook sulle notizie del giorno.