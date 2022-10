Nasce l'intergruppo parlamentare "United for Ukraine - Italy"

"Il primo rapporto internazionale del nuovo Parlamento sia quello con l'Ucraina"





Il Parlamento che inizierà a lavorare giovedì 13 ottobre ha davanti a sé sfide profonde, la più complessa delle quali riguarda le scelte dell’Italia e dell’Europa per continuare a contrastare l’aggressione di Putin contro l’Ucraina. Per potenziare il contributo del Parlamento italiano, intendiamo istituire l’intergruppo parlamentare United for Ukraine-Italia. Crediamo che il primo rapporto internazionale che il nuovo Parlamento debba riallacciare sia quello con il parlamento ucraino.

Inviteremo tutti i deputati e le deputate, le senatrici e i senatori ad aderire a United for Ukraine, la coalizione di parlamentari dei paesi dell’Unione Europea e dell’Alleanza atlantica che dal 24 febbraio hanno tenuto vivo il rapporto con la Rada ucraina, discutendo e attivandosi per gli aiuti umanitari, militari e per il dialogo con i paesi europei e occidentali.

Tra gli obiettivi dell’intergruppo vi saranno il confronto con il parlamento ucraino per appoggiare le azioni di giustizia internazionale per perseguire i crimini contro l’umanità commessi in Ucraina, il percorso di avvicinamento di Kyiv all’Unione Europea, e le iniziative per il sostegno alla difesa e alla ricostruzione del paese.

Anche in seguito alla missione da noi effettuata in Ucraina a maggio, riteniamo che il dialogo interparlamentare sia strumento cruciale per rafforzare le iniziative di solidarietà con l’Ucraina e l’impegno dei suoi alleati.





*parlamentari rispettivamente di Pd e +Europa