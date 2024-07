Parlamento, scatta la corsa salva-vacanze: "Sbrighiamoci a votare i decreti in scadenza"

Parlamento, si ha fretta di votare gli ultimi 7 decreti legge in scadenza entro il 10 agosto per evitare di restare in aula in Ferragosto

C'è una certa fretta in Parlamento per votare gli ultimi 7 decreti legge in scadenza entro il 10 di agosto. Il timore di deputati e senatori è infatti quello di dover trascorrere il Ferragosto in aula come ha presagito ieri il ministro Luca Ciriani. Per questo sono in programma sessioni notturne per evitarlo.

"Se non ci sbrighiamo, ci toccherà fare i gavettoni nel cortile di Montecitorio", è la battuta di un deputato della maggioranza riportata da Il Messaggero. "Dovevate pensarci prima di fare tutti questi decreti a ridosso dell’estate", gli risponde un collega dell'opposizione.

Il calendario in effetti è piuttosto fitto. Domani si vota in Senato il dl Sport e scuola e si prevede la chiusura dei lavori tra poco più di due settimane con il decreto Carceri alla Camera. Quest'ultimo testo, che arriverà insieme al dl Infrastrutture, sarà probabilmente quello più discusso ma c'è già chi prevede che l'ostruzionismo sarà limitato proprio perché le vacanze incombono. Per chiudere i lavori per tempo, complice il consuntivo d'Aula, il programma di Montecitorio prevede nelle prossime settimane almeno 3 sedute notturne, con prosecuzione dalle 21 alle 24 (oggi, domani e venerdì).