Pascale non si nasconde più: "Voglio fare politica, ma non sono di Sinistra. FI riscopra i suoi veri valori"

Pascale: "I Berlusconi in politica? Serve una rivoluzione sana in Forza Italia"

Francesca Pascale ormai ha un obiettivo chiaro in testa e se prima cercava di nasconderlo adesso ha deciso di dichiararlo. La ex di Silvio Berlusconi vuole fare politica, ma avvisa: "Non sono di Sinistra". L'appello è diretto a Forza Italia: "Ho già detto - spiega Pascale a La Stampa - che non so cosa mi riservi il futuro. Ma non aspiro a una carica. Mi piacerebbe però impegnarmi nuovamente in un partito. Mi piacerebbe farlo in Forza Italia, ma non fanno che dirmi che sono di sinistra. Gli attacchi che prima ricevevo in privato ora sono pubblici sui giornali. Io non sono mai stata di sinistra. Vorrei solo dire: cara destra, fra tre anni si vota. Un diciottenne fra tre anni, che attrazione può provare per i partiti di destra che non parlano mai di clima o di diritti civili? E non penso solo ai diritti Lgbtq+, ma anche a questioni come il fine vita o il sovraffollamento delle carceri".

Pascale parla anche della possibilità che uno tra Piersilvio e Marina Berlusconi possa entrare in politica. "Il fatto che se ne parli - prosegue Pascale a La Stampa - è prova della necessità di cambiare qualcosa, ma non credo che succederà. Sono convinta però che dovrà arrivare presto una rivoluzione sana in Forza Italia. Io ho cominciato a sentirmi a disagio in Forza Italia, che è il mio partito di riferimento, quando ha cominciato a farsi condizionare da alleati che sono opposti al suo spirito liberale. Con Lega e FdI non siamo anime affini. Per me, chi nasce in Italia ha il diritto di essere italiano. Ma mi rendo conto che Tajani sta facendo il massimo per andare d’accordo con gli alleati… Il fatto è che nonostante tutto fa fatica a riuscirci, perché il problema è alla base. FI non è fascista né sovranista".