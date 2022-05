Il Pd e Letta esultano per il balzo del prezzo della benzina

Petrolio e benzina boom, il Pd esulta per le sanzioni alla Russia



Enrico Letta esulta. Ma esulta in modo clamoroso. "L'Europa nei passaggi difficili pur tra tante difficoltà trova le soluzioni. Non posso che biasimare il comportamento di Orban che fino all'ultimo ha tenuto tutti con il fiato sospeso. E' la dimostrazione che bisogna togliere il diritto di veto". Così il segretario del Pd commentando l'esito del vertice dell'Unione europea sulle sanzioni alla Russia e in particolare sullo stop, parziale, al petrolio da Mosca.



Il risultato? Sui mercati internazionali vola il prezzo dell'oro nero e, di conseguenza, tra pochissime ore e giorni, il prezzo della benzina salirà ulteriormente. Proprio nel giorno in cui i dati dicono che l'inflazione a maggio ha raggiunto il 6,9%. Putin sarà anche cattivo, ma il risultato incontrovertibile e ineluttabile è uno solo: il prezzo della benzina vola (o volerà), massacrando soprattutto i più poveri, e il Pd esulta per la decisione dell'Europa che ha portato a questo aumento dei carburanti. Non è un'opinione cattiva verso il Pd, è un fatto. Punto.

