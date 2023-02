Pd, Bonaccini si lecca le ferite: "Schlein più capace di far cambiare le cose"

Pd, Bonaccini: "Le darò una mano. I dem devono rigenerarsi"

Le primarie del Pd hanno decretato il netto successo di Elly Schlein su Stefano Bonaccini. Totalmente ribaltato il pronostico della vigilia che indicava nel governatore dell'Emilia Romagna il prescelto per prendere il posto di Enrico Letta come segretario dei dem. "Io mi metto a disposizione. Certo adesso tocca a Elly, - dice Bonaccini dopo l'esito delle elezioni - ha una grande responsabilità, e tocca anche a lei indicare la strada con la quale vorrà guidare il Pd e farlo, immagino, insieme a tutti coloro che saranno disponibili a dare una mano. Abbiamo il dovere di far ripartire e rilanciare il Pd. E’ troppo importante il nostro ruolo. Un milione di donne e uomini sono andati a votare. Il voto degli iscritti aveva dato un esito diverso. Però gli elettori hanno dato un altro responso e certamente Elly Schlein è stata più capace di me di dare un senso di rinnovamento e di innovazione al Partito democratico".

"Sentiamo la responsabilità - prosegue Bonaccini - di metterci a disposizione per dare una mano a Elly e a tutta la comunità del Pd. Noi ci sentiamo parte di questa comunità. Se avessi vinto avrei chiesto ad Elly di darmi una mano. Ha prevalso Elly e senza chiedere nulla per me ho detto che avrei dato subito una mano. Vi chiedo è di mandare da qui un grande applauso e un abbraccio a Elly Schlein. L'ho sentita pochi minuti fa, le ho fatto i complimenti e un "in bocca al lupo" per la responsabilità che assume da questa sera alla guida di un partito democratico che ha bisogno di reagire e di rigenerarsi".