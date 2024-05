Pd, il confronto tra Topo e Cristallo. La strana coppia che imbarazza Schlein

Pd, la strana coppia Topo-Cristallo: il cacicco che sfida la pasionaria

Il Pd rischia la figuraccia oggi a Pomigliano d'Arco (Napoli), alle ore 18 è infatti in programma un confronto politico tra due esponenti che corrono per le Europee con i dem, ma il problema è che sono due persone che la pensano all'opposto su tutto e il rischio di scivoloni per Elly Schlein è altissimo. Si tratta di Lello Topo e Jasmine Cristallo. Lui - riporta Il Foglio - è uno di quei cacicchi che Schlein voleva combattere, figlio di Ciccio Topo, l’autista di Antonio Gava, l'ex ministro dell'Interno ed esponente della Democrazia Cristiana.

Lei, calabrese combattiva e militante, ambientalista e femminista, era considerata l’intellettuale delle sardine, anche perché, ogni tanto, è scossa da approssimative problematiche (tipo: l’uso di un posacenere da passeggio come alternativa al termovalorizzatore di Roma). La strana coppia - prosegue Il Foglio - non è strana solo perché è costituita da personaggi apparentemente incompatibili, ma anche per l'esito complessivo che l'incongruo accoppiamento determina sulla scena elettorale. Insomma, la rivoluzionaria sfiderà il capobastone, il cacicco se la vedrà con la pasionaria. Anche questo è il Pd di Elly Schlein.