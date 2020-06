Pd, Marcucci dà l'ultimatum a Conte: "Adesso non si può più sbagliare"

L'emergenza Coronavirus in Italia non è finita, anche se il Paese in piena fase 3 ormai è ripartito. Il governo adesso è chiamato a fare scelte decisive, come comferma il capogruppo del Pd al Sento Andrea Marcucci in un 'intervista al Corriere della Sera, affrontando diversi temi, dal Mes agli Stati generali e dando l'ultimatum al premier:"Diciamo a Conte che non si può sbagliare. Sbagliare in questa situazione è un lusso che non ci possiamo di certo permettere.

Abbiamo avuto la percezione - spiega Marcucci - che non ci fosse grande serietà e lavoro nella preparazione degli Stati generali. Abbiamo indicato quale debba essere la strada a nostro avviso, che non può essere certo quella di trasformare gli Stati generali in una riunione di qualche ora dove si ascolta e dove il confronto rischia di non essere approfondito come deve. Quindi prima che ciò avvenisse, abbiamo preferito far presente la nostra posizione e chiedere che si vada all’avvio di un percorso non alla soluzione di tutto in un giorno. Ma l’avvio di un percorso che deve avere tempi brevi, certi, e che però deve avere delle caratteristiche precise. Deve essere un’operazione seria, concreta, di prospettiva, un confronto reale con le categorie economiche, i sindacati, le forze vive del Paese, con il terzo settore, con le autonomie locali, con le regioni, con i partiti politici di maggioranza e di opposizione, con i gruppi parlamentari".

Marcucci ribadisce la linea del Pd sul Mes: "Diciamo la verità, quelli sono fondi a costo zero, restituibili in oltre dieci anni. Il governo ha il dovere di prendere il Mes in considerazione in tempi brevi e di dirci se ci sono delle situazioni migliori. Basta con gli approcci dogmatici, noi dobbiamo fare l’interesse del nostro Paese e fare analisi di tutte le opportunità che ci sono, Mes incluso ovviamente".