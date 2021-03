Pd, Marcucci lascia ma sfida Letta. "Ora la Malpezzi capogruppo al Senato"

Confermata l'anticipazione di Affaritaliani.it. Andrea Marcucci si dimette da capogruppo del Pd al Senato, come chiesto dal segretario Enrico Letta, ma chiede al gruppo Dem di sostenere Simona Malpezzi, esponente di Base Riformista. E' evidente la sfida al leader, infatti dal Nazareno spingono per la franceschiniana Roberta Pinotti.



Pd, Marcucci candida Simona Malpezzi a presidenza gruppo Pd Senato - "Chiedo a quel gruppo di persone e al nostro gruppo del Senato, che ha lavorato tanto insieme a me, di sottoscrivere per l'assemblea di gruppo di domani la candidatura di Simona Malpezzi. Perché è una donna, certo ma soprattutto perché è capace, ha maturato le esperienze necessarie per condurre adeguatamente un gruppo centrale per la politica italiana come è e come sarà il gruppo del Pd". Lo ha detto il presidente dei senatori del Partito democratico, Andrea Marcucci, nel corso di una conferenza stampa al Senato, confermando la sua disponibilità a lasciare l'incarico come gli ha chiesto il segretario del partito Enrico Letta. "Non sono d'accordo con chi sostiene che in quel posto ci debba andare una donna chiunque sia. Abbiamo bisogno di qualità, di donne e di uomini capaci", ha aggiunto augurandosi che sia votata "all'unanimità o con una larga maggioranza".



Pd: Marcucci, onorato fare senatore. No a incarichi governo - "Ho avuto nel recente passato la richiesta di partecipare a diversi esecutivi anche con ruoli di primo piano, ma non sono assolutamente interessato". Lo ha detto il Dem Andrea Marcucci e ha aggiunto:"orgoglioso di fare il senatore".



Pd, Marcucci: Non lascio gruppo né partito - "Non ho intenzione di lasciare il gruppo, né di lasciare il partito. mi è stato anche offerto qualche incarico. Ora riacquisto un po' di libertà. Voglio svolgere un ruolo politico dentro il Pd. Amo il pluralismo e il confronto". Così il capogruppo Pd in Senato Andrea Marcucci, nel corso di una conferenza stampa.