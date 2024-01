Pd, Schlein organizza un sit-in durante Sanremo: "Basta, la Rai va riformata"

Pd, Schlein sulla Rai meloniana: "Una continua televendita alla Wanna Marchi"

Elly Schlein va all'attacco del governo Meloni e organizza un sit-in destinato a creare polemiche: "Bisogna riformare la Rai, bisogna agire subito". La data scelta non è casuale, il prossimo 7 febbraio: il giorno della prima serata del Festival di Sanremo. La segretaria del Pd ha sentito Giuseppe Conte e gli altri leader d’opposizione. La mobilitazione a difesa della libertà d’informazione lanciata dal Pd dovrà essere ampia e partecipata, aperta ad associazioni e società civile. Per i dem - si legge su Repubblica - non è più solo il momento della protesta, bensì anche quello della proposta. Seguendo il "metodo salario minimo", la segretaria dem ha convocato un tavolo delle forze di opposizione per scrivere le regole di una nuova governance della Rai. Progetto tante volte discusso e altrettante volte abbandonato. Tuttavia "il segno è stato oltrepassato": ha detto Schlein, denunciando la propaganda della destra che si va facendo più martellante in vista delle europee.

Una sorta - prosegue Repubblica - di "televendita alla Wanna Marchi", una specie di "campagna d’Ungheria sull’informazione dagli eredi dell’editto bulgaro di berlusconiana memoria", che non conosce soste. Al Nazareno, la sede dem, si archiviano gli svarioni meloniani, dall’offensiva contro Repubblica ai titoli di propaganda sulle reti del servizio pubblico diventati pane quotidiano. Sulla pagina Facebook del Pd ieri c’è l’atto d’accusa: "Il servizio pubblico non può più essere pubblicità ingannevole. Serve una riforma e noi ci stiamo lavorando, chiediamo a tutte le opposizioni di collaborare. Le proposte di governance sono state tante nel corso degli anni. Il dem Andrea Orlando ricorda la sua: una fondazione indipendente alla testa della Rai. "Facciamolo. E via la commissione di Vigilanza. Noi ci siamo", twitta Carlo Calenda. Il M5S con Vittoria Baldino rivendica la primogenitura di una riforma Rai e spiega: "Trovo positivo che tra opposizioni si converga su posizioni prima inconciliabili e su temi cruciali come salario minimo e Rai".