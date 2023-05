Pd, Schlein: "Riforme? Faremo le barricate. Senza noi Meloni non ha i numeri"

Pd, Schlein: "Vogliamo capire se Meloni cerca un dialogo vero o no"

Elly Schlein fa la voce grossa con la premier Meloni. "Faremo le barricate - tuona la segretaria Pd a Piazza Pulita su La7 - se il governo non metterà da parte iniziative sgradite al Pd come la riforma sull’Autonomia differenziata. Vedremo come reagire ogni volta che sarà necessario, già da ieri abbiamo chiesto a loro cosa vogliono fare. Queste sono le condizioni sulle riforme: se è un dialogo vero e se tiene insieme una moratoria sulle autonomie. Sull’autonomia differenziata di Calderoli facciamo barricate". Schlein è sicura che la maggioranza non abbia i numeri sufficienti per approvare le modifiche alla Costituzione senza dover poi ricorrere al referendum, nonostante nella maggioranza cresca la convinzione che la sponda di Matteo Renzi possa evitare le urne.

"Suggerirei di fare meglio i conti – dice Schlein – Ho sentito una contrarietà sull'elezione diretta non solo da parte nostra, ma anche di altre forze di opposizione. Mi sembra difficile arrivare a quel punto. Siamo un partito riformista e innovatore, non abbiamo detto no e basta, abbiamo fatto le nostre proposte su rappresentanza e stabilità". Un’altra sponda per il governo potrebbe arrivare anche dal M5s di Giuseppe Conte. Scenario che vede Schlein scettica: "Non ho visto un atteggiamento di sponda. Ci sono state occasioni in cui Pd e M5s non sono stati d’accordo, ma non ho visto una strategia complessiva di sponda".