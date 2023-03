Pd, scoppia la grana maternità surrogata. Schlein favorevole ma è in minoranza

Pd, scontro sull'utero in affitto. Schlein e Bonaccini, idee opposte

Sul tema della maternità surrogata è scontro, non solo tra maggioranza e opposizione, ma anche all'interno dei singoli partiti. Soprattutto è esplosa la grana all'interno del Pd, dopo la proposta di Fdi di estendere il reato anche all'estero. In un dibattito pubblico dello scorso 20 febbraio, infatti, - si legge su La Verità -la neo segretaria Elly Schlein si era detta favorevole alla pratica, ma le posizioni sul tema all'interno dei dem sono molto spaccate. La proposta "tecnicamente non sta in piedi. Non puoi stabilire che è un reato universale, devi tener conto che ci sono Paesi anche europei dove è legale. Come fai a stabilire che i genitori debbano essere arrestati nel momento in cui mettono piede in Italia?", osserva la capogruppo Debora Serracchiani. "Noi - chiarisce - abbiamo una posizione di contrarietà" alla maternità surrogata ma "questo furore punitivo è terribile come la non trascrizione dei bambini che già ci sono. Se vogliono rendere invisibili le persone per risolvere i problemi per noi è inaccettabile". A rimarcare la sua netta contrarietà contro l'utero in affitto anche il presidente del Pd Stefano Bonaccini.

Un problema per Schlein. L'esame vero e proprio inizierà soltanto la prossima settimana ma è già scontro sulla proposta di legge targata FdI che introduce la perseguibilità "universale" del reato di maternità surrogata. Una pratica vietata in Italia e punita con la reclusione fino da tre mesi a due anni e multe da 600 mila a un milione di euro. Il testo, composto da un solo articolo e abbinato a un'altra proposta della Lega, è stato illustrato in commissione Giustizia della Camera dalla relatrice Carolina Varchi e va a modificare l'articolo 12 della legge 40 del 2004, aggiungendo al paragrafo 6: "Le pene stabilite dal presente comma si applicano anche se il fatto è commesso all'estero".