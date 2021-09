Pensioni, ecco per quali categorie resta Quota 100 anche nel 2022

Allargare il numero dei cosiddetti lavori gravosi per la psiche e per il fisico, per stabilire chi possa andare prima in pensione. La commissione istituzionale sui lavori gravosi, presieduta dall’ex ministro Cesare Damiano, ha approvato il documento che ora il ministero del Lavoro trasmetterà al governo e alle Camere, probabilmente la prossima settimana.

Si va - scrive https://tg24.sky.it/ - dagli operai forestali al personale dell'edilizia, dai conduttori di impianti e macchinari pesanti al personale dei servizi sanitari e sociali, fino agli agricoli e ai fonditori.

Tra le mansioni gravose sono state inserite anche bidelli, saldatori, tassisti, falegnami, conduttori di autobus e tranvieri, benzinai, macellai, panettieri, insegnanti di scuole elementari, commessi e cassieri, magazzinieri, portantini, verniciatori industriali.