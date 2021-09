Pensioni Quota 100 e Quota 41: intrigo sulla riforma. Il retroscena e le ultime news

Pensioni Quota 100 e Quota 41: che succede nel 2022?

Quota 100 pensioni è morta e non andrà oltre la scadenza naturale (31 dicembre 2021). Lunga vita a quota 41 per tutti (ossia con 41 anni di contributi si diventa pensionati a prescindere dall'età anagrafica). Anzi no. Arriva l'Ape Sociale rinforzata. Macché. News e indiscrezioni si alternano in vista di un autunno caldissimo legato alla riforma del sistema previdenziale. L'obiettivo è di trovare una formula per il pensionamento anticipato, evitare il ritorno alla Fornero e allo scalone di cinque anni (con pensione di anzianità fissata a 67 anni).

Pensioni quota 100 avanti, quota 41 stop: retroscena sulla riforma

Matteo Salvini ha rilanciato ufficialmente su quota 100 pensioni anche nel 2022 (ossia uscita dal mondo del lavoro con 62 anni e 38 di contributi): "E' viva, costa 400 milioni e io lavoro perché resti anche nel 2022", ha spiegato. Possibile? Secondo una ricostruzione de Il Sole 24 Ore dei giorni scorsi in effetti "la Lega è disposta a rinunciare per il momento a quota 41 (l’uscita con 41 anni di contribuzione a prescindere dall’età anagrafica), ma punta su una proroga di almeno un anno proprio di Quota 100 o, in alternativa, sulla creazione di un apposito Fondo per gestire i pensionamenti anticipati almeno nel settore privato".

