Riforma pensioni 2023, chi potrà smettere di lavorare da gennaio. Molte novità

Come andare in pensione nel 2023: i dettagli



Come andare in pensione nel 2023, facciamo chiarezza grazie all'analisi del sito internet www.itinerariprevidenziali.it.



Per il 2023 è previsto un accesso anticipato alla pensione che richiede contemporaneamente un’anzianità contributiva minima di 41 anni e un’età anagrafica di almeno 62 anni (la cosiddetta Quota 103). L’assegno è riconosciuto per un valore lordo mensile non superiore a 5 volte il minimo INPS, fino al raggiungimento dei requisiti previsti dalla legge Fornero.

Analogamente a quanto previsto per Quota 100 (62 + 38) e Quota 102 (64 + 38), la pensione non è cumulabile, fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. Rimangono inoltre in vigore la possibilità di fare domanda anche dopo il 31 dicembre 2023 pur avendo maturato i requisiti utili entro l’anno (cristallizzazione del diritto), la facoltà di utilizzare la contribuzione mista per raggiungere il requisito contributivo (con l'esclusione della contribuzione versata alle Casse dei liberi professionisti) e il regime delle finestre mobili (3 mesi per il settore privato, 6 per il pubblico impiego).

Per chi decidesse di restare al lavoro, pur avendo maturato i requisiti per l’accesso a Quota 103, previsto invece un esonero contributivo pari al 9,19% (ex Bonus Maroni). I lavoratori dipendenti che usufruiranno dell’incentivo riceveranno direttamente in busta paga il valore della quota dei contributi previdenziali a loro carico.

Si rinnova di un anno l'Opzione Donna, seppure con alcune importanti modifiche. Le lavoratrici che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2022 potranno, infatti, accedere al pensionamento anticipato, a patto di accettare un assegno interamente ricalcolato con il metodo contributivo, con 60 anni di età (erano 58 o 59 a seconda dell’attività lavorativa svolta), e 35 anni di contributi. Il requisito anagrafico si riduce a 59 anni con un figlio e a 58 anni per due o più figli.