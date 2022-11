Piantedosi: "Norma per contrastare i rave illegali. Servirà solo per quello"

Governo, Piantedosi: "Migranti sulle Ong? Non possiamo farcene carico"

Il governo Meloni deve fare i conti con le polemiche per la nuova norma introdotta contro i rave illegali. L'opposizione critica aspramente la misura, ritenendola ambigua e pericolosa, perchè potrebbe riguardare anche altri settori, tipo la scuola. La replica del ministro degli Interni Piantedosi è netta e non lascia spazio alle interpretazioni. "Credo - spiega Piantedosi al Corriere della Sera - sia interesse di tutti contrastare i rave illegali. Trovo invece offensivo attribuirci la volontà di intervenire in altri contesti, in cui si esercitano diritti costituzionalmente garantiti a cui la norma chiaramente non fa alcun riferimento".

Quanto al raduno dei neofascisti a Predappio, il ministro Piantedosi spiega. "Si tratta - prosegue al Corriere - di una manifestazione, una pagliacciata, che deploro nella maniera più assoluta. Si svolge da anni, senza incidenti e sotto il controllo delle Forze di polizia. Posso assicurare che le forze di polizia segnaleranno all’autorità giudiziaria tutti gli eventuali comportamenti in violazione delle disposizioni vigenti". Netta la risposta anche sulla questione migranti. "Non possiamo farci carico dei migranti raccolti in mare da navi straniere che operano sistematicamente senza alcun preventivo coordinamento delle autorità".