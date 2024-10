Piciocchi candidato del Cdx a Genova, al voto a fine inverno. Ecco chi è. Esclusiva Affari

Avvocato di professione, nato a Genova il 10 giugno 1977. Ecco chi sarà il candidato del Centrodestra alle elezioni comunali di Genova

Chi sarà il candidato del Centrodestra alle elezioni comunali di Genova, che dovrebbero tenersi tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo del 2025? Secondo quanto Affaritaliani.it è in grado di anticipare, al 99% a correre per la poltrona di primo cittadino del capoluogo ligure, visto che Marco Bucci è impegnato nella corsa alle elezioni regionali, sarà Pietro Piciocchi, attuale vice-sindaco nato proprio a Genova il 10 giugno 1977 e attualmente assessore al Bilancio, Lavori pubblici, Manutenzioni, Verde pubblico. Avvocato di professione.

Il nome di Piciocchi era uscito anche come candidato Governatore, poi la decisione di Bucci ha tolto ogni dubbio. Ora il vice-sindaco di Genova, un tecnico ma abbastanza vicino alla Lega, sta già preparando la sua lunga corsa per le Comunali. Obiettivo del Centrodestra è puntare sulla continuità per tenere la guida di una delle principali città italiane.