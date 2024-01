Pier Silvio Berlusconi premier. Meloni avvisata. Il piano segreto

L'obiettivo sarebbe (condizionale d'obbligo) la candidatura a presidente del Consiglio come leader del Centrodestra e non solo di Forza Italia una volta che sarà stata approvata la riforma dell'elezione diretta del premier

Pier Silvio Berlusconi pronto a scendere in campo direttamente in politica? L'ipotesi lanciata quasi per gioco (ma in realtà non è affatto un gioco) questa mattina da Luigi Bisignani su Il Tempo trova conferme autorevoli. Fonti parlamentari, non solo azzurre, ricordano come Silvio Berlusconi avesse sempre sconsigliato alla primogenita Marina di entrare in politica senza mai esprimersi su Pier Silvio. Mediaset ormai è stata rivoluzionata con gli arrivi di diversi giornalisti di estrazione non proprio di Centrodestra, Bianca Berlinguer in testa. E addirittura si parla di un approdo di Marco Travaglio su una delle reti del Biscione.



Tornando alla politica, l'ipotesi che circola in Parlamento è quella di una discesa in campo graduale ma neanche troppo del numero uno di Mediaset. Al congresso nazionale verrà confermato segretario Antonio Tajani con un ruolo di primo piano per l'ex sindaco di Milano Letizia Moratti, appena tornata nel partito. Poi ci sarà la prova delle Europee e delle Regionali-Amministrative. Se gli azzurri tengono, magari aumentando i consensi rispetto alle Politiche insidiando la Lega di Matteo Salvini, Pier Silvio potrebbe davvero lentamente sganciarsi da Mediaset e avvicinarsi sempre di più alla politica. L'obiettivo sarebbe (condizionale d'obbligo) la candidatura a presidente del Consiglio come leader del Centrodestra e non solo di Forza Italia una volta che sarà stata approvata la riforma dell'elezione diretta del premier. Giorgia Meloni è avvisata.