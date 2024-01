Premierato, ok del Senato prima del voto? Casellati: "È l’auspicio"

Schlein: la riforma istituzionale "indebolisce il Parlamento"

“È l’auspicio della maggioranza”. Così il ministro delle Riforme Elisabetta Casellati risponde alla domanda di Affaritaliani.it se ci sarà il primo via libera del Senato al ddl sul premierato entro le elezioni europee.

La riforma istituzionale "indebolisce il Parlamento, indebolisce i poteri del presidente della Repubblica, continuano a mentire sapendo di mentire". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, a Gubbio.

"Quando si tocca in profondita' la Costituzione non si puo' fare a colpi di maggioranza, ne' parlamentare ne' popolare. Non puo' esserci spazio per una operazione di tipo demagogico". Walter Veltroni in un'intervista a Repubblica si sofferma sulla riforma del premierato; "Ho, da osservatore, una riserva di metodo che per me e' quasi piu' importante del merito".

"Questa riforma - osserva - non e' una soluzione equilibrata, soprattutto perche' prevede una forte riduzione dei poteri del capo dello Stato, che invece e' e deve restare per tutti una garanzia". Dall'opposizione - osserva Veltroni - "serve una risposta di innovazione, non di conservazione. La democrazia deve essere trasparente e capace di decidere se vuole vivere in questo nuovo secolo. Se si facesse un lavoro insieme, per esempio in direzione di un cancellierato, si rafforzerebbero i poteri del premier ma in un contesto di equilibrio. E se contemporaneamente si definisse una legge elettorale che risponda ai dettati della Corte costituzionale, come un sistema francese a doppio turno, si potrebbe fronteggiare la crisi sicura della partecipazione", conclude.