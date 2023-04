Porro candidato del Cdx in Puglia? L'idea c'è, ma pesa il nodo stipendio

Regionali Puglia, al Centrodestra piace il conduttore Mediaset, ma...



Nicola Porro presidente della Regione Puglia? L'idea sembra pazza, ma non così tanto. Fonti della coalizione confermano di aver sondato la disponibilità, per il 2024 o 2025 (si vedrà, dipende dalle scelte di Michele Emiliano di candidarsi o meno alle Europee), del giornalista Mediaset nato a Roma ma con origini di Andria.



A tutti i principali partiti della coalizione il nome di Porro piace, ma ci sarebbe il nodo stipendio. Effettivamente a Mediaset, anche se nessuno conosce la cifra esatta del suo stipendio, si parla di 1,5 o anche 2 milioni di euro all'anno mentre un presidente di Regione guadagna meno di un parlamentare e siamo al massimo attorno ai 150-200mila euro all'anno. "Ci piacerebbe, ma sarà dura chhe cambi idea", spiegano dal Centrodestra.



Quanto al sindaco di Bari, altra partita importantissima, pare che in molti si siano prooposti (da Sisto a Schittulli) ma la premier Giorgia Meloni avrebbe in mente una donna per il capoluogo pugliese. Ma da fonti ai massimi livelli di Fratelli d'Italia non arrivano conferme su questo fronte. "E' presto, vedremo", si limitano a spiegare le fonti.

Iscriviti alla newsletter