Pozzolo non risponde. Imbarazzo FdI. "Se bravata, sospeso dal gruppo"

Delmastro, dopo le parole rilasciate questa mattina ad alcuni quotidiani, non vuole assolutamente tornare sul tema e non intende rispondere ad altre domande su quanto accaduto

Una vicenda imbarazzante per Fratelli d'Italia, che ha scatenato l'ira delle opposizioni, quella di Emanuele Pozzolo. Il caso è quello dello sparo partito dalla pistola del deputato meloniano al veglione di Capodanno che ha ferito il genero di un uomo della scorta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro a Rosazza, nel biellese. Delmastro, dopo le parole rilasciate questa mattina ad alcuni quotidiani, non vuole assolutamente tornare sul tema e non intende rispondere ad altre domande su quanto accaduto. Lo stesso Pozzolo, chiamato più volte da Affaritaliani.it, non risponde.



I massimi vertici del partito della premier per ora tacciono e fanno riferimento alla nota di partito di ieri sera: "L'incidente accaduto a Biella ad una festa la sera di Capodanno che ha visto una persona ferita, per fortuna in modo lieve, da un colpo esploso da un'arma legalmente posseduta dall'onorevole Pozzolo di FdI, non ha alcuna rilevanza politica. Si tratta di un fatto di cronaca sul quale le autorità competenti faranno le dovute verifiche per accertare le responsabilità. Qualora dovessero emergere comportamenti irregolari o inadeguati da parte di Pozzolo, saranno presi gli opportuni provvedimenti anche da parte del partito. Assurdo il tentativo di trasformare quanto accaduto in un caso politico per attaccare Fratelli d'Italia". Così l'ufficio stampa di Fratelli d'Italia.



Fonti vicinissime a Meloni spiegano ad Affaritaliani.it che "la dinamica non è ancora chiara e dobbiamo capire che cosa sia esattamente accaduto". Le fonti proseguono: "Pozzolo ha il porto d'armi per motivi di sicurezza personale e se è stato un incidente la vicenda si chiude lì, ma se fosse stata una bravata scatterebbero i provvedimenti", come spiegato nella nota ufficiale di Fratelli d'Italia. Ovvero la sospensione dal partito e l'uscita dal gruppo di FdI alla Camera. Ma serviranno giorni per capire esattamente che cosa sia accaduto e poi prendere eventuali decisioni disciplinari su Pozzolo.